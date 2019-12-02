Kimya Hatun kimdir ? Nereli ve nasıl öldü
Kimya hatun Kimdir ve nasıl öldüğü ilgili bilgiler verilmektedir Hande Erçel Kimya Hatun karakterine can verdi ve Kimya Hatun ile ilgili merak konusu olan kimdir ve nasıl öldüğüdür
Türk İran Ortak çalışması sonucu yapılan Mest-i Aşk Film'de başrollerini Hande Erçel'in canlandırdığı kimya Hatun karekteri aslen kimdir?
Mest-i Aşk Filminde Başrol oyuncularından Hande Erçel Kimya Hatunu Canlandırdı.
Kimya Hatun aslında Mevlana'nın Celalddin Rumi'nin ikinci eşi Kerra Hatun'un kızıdır.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin gerçek anlamda bu kadar büyük bir Evliya olmasında büyük emeği geçen Şems-i Tebrizi hazretlerinin Aynı zamanda kayın Babası olmaktadır.
Kimya Hatunun nasıl öldüğü ile farkılı söylemlerde var.
Mevlana Hazretlerinin küçük oğlu Alaaddin ile birlikte küçük yaştanberi beraber büyüyen Alaaddin ve Kimya birbirlerini sevmelerine rağmen kavuşamayıp hüzünlü biten bir Aşk hikayesine dönmüştür.
Söyletiye göre kimya hatanun Şems ile evlendiğidir.
Bu evliği sindiremeyen Kimya Hatun aşkından hastalanıp yataklara düşmüştür ve sonu ölümle biten bir aşk hikayesine dönüşmüştür.
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