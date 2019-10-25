Genç fenomen yaptırdığı estetiklerle Ajda Pekkan'ın tahtını salladı

, YouTube kanalı üzerinden program yapan Pelin kaya'ya açıklamalarda bulunan. Danla biliç Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Danla, geçirdiği operasyonlarla Ajda Pekkan'ı geride bıraktı.

"ESTETİK OLARAK NELER YAPTIRDIĞINI" Şöyle sıraladı

Öncesi ve sonrası olarak görüntüsü arasındaki farkla oldukça dikkat çeken Danla, yaptırdığı estetikler hakkında şunları aktardı: "Bir kaç gün önce biri sosyal medya üzerinden mesaj attı, 'üşenmesen iç organlarını da yaptıracaksın' diye. Onu da yaptırdım, demesi şaşkınlık yapsada kısa zaman önce mide ameliyatı olduğunu aktardı.

Geçirdiği diş tedavisi sonrası dudak üst bölüme temas etmesi sonrası duyduğu rahatsızlık sebebinden gördüğü tedaviyi de anlatan ,Danla biliç

İnanamassınız Dolgudan dudağım burnuma değiyordu. Kilo verdikçe çok çirkinleşmye başladım. Kilo almaya başladığı zaman ise haftada bir estetisyene gidip muhakkak bir yerini yaptırdığını anlattı.

Doktor bile artık sıkılmış korkmuş olacakki artık durmasının vaktinin geldiğini telkin etti. Dolgu yaptırmak bana kendimi güzel hissettiriyordu. Dudak dolgusunun şu anki görünümünden memnun olduğunu fakat bazen değişiklik yapmayı sevdiğini anlattı.

Badem göz yaptırmayı arzuladığını ve araştırmaların sürdüğünü söyledi.

"AJDA PEKKAN'I GERİDE "BIRAKTI

25 yaşındaki Bilic'in yaptırdığı estetikler ise akıllara yaşlanmayan Ajda Pekkan'ı getirdi. Bilic'in bu yaşta yaptırdığı estetikleri duyan 2. Sayfa sunucuları, "Ajda Pakkan'ı solladı" dedi.