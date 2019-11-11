Çağatay ulusoy'un yeni filminin adı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bu kez de yönetmen koltuğuna oturacak.
MAGAZİN 11.11.2019, 11:01 11.11.2019, 15:08
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bu kez de yönetmen koltuğuna oturacak.
Çekeceği filmin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Yakışıklı oyuncu, oyunculuk kariyerine Adını Feriha Koydum dizisi ile başladı. Şimdi ise yönetmen koltuğunda
ÇAĞATAY ULUSOY
Çağatay Ulusoy, Türk model, dizi ve sinema oyuncusudur.
23 Eylül 1990 (29 yıl yaşında) Bakırköy de Dünya'ya gözlerini açmıştır.
boyu 1.88 ve İstanbul üniversitesinde okumuştur
HANGİ FİLMİ ÇEKECEK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy, oyuncu görüşmelerine devam ediyor. Ulusoy’un filminin adı da Azadlık Saka olduğu ortaya çıktı.
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