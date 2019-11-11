Çağatay ulusoy'un yeni filminin adı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bu kez de yönetmen koltuğuna oturacak.

Çekeceği filmin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Yakışıklı oyuncu, oyunculuk kariyerine Adını Feriha Koydum dizisi ile başladı. Şimdi ise yönetmen koltuğunda

ÇAĞATAY ULUSOY

Çağatay Ulusoy, Türk model, dizi ve sinema oyuncusudur.

23 Eylül 1990 (29 yıl yaşında) Bakırköy de Dünya'ya gözlerini açmıştır.

boyu 1.88 ve İstanbul üniversitesinde okumuştur

HANGİ FİLMİ ÇEKECEK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy, oyuncu görüşmelerine devam ediyor. Ulusoy’un filminin adı da Azadlık Saka olduğu ortaya çıktı.