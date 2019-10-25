Athena Gökhan Belediye seçimlerinde verdiği desteğin karşılığını almaya başladı

Belediye seçimleri öncesi açıkça chp belediyelerini desteklediğini açıklayan Athena Gökhan 29 ekim Cumhuriyet bayramı için istanbul ve ankara,da iki ayrı konser vericek.

Ankara da ve İstanbul da Büyükşehir Belediyesi için sahneye çıkacak.

Yerel seçimler öncesi İmamoğlu ve Yavaş'a destek veren Athena Gökhan, 29 Ekim'de

Sahne alacak olan Athena Gökhan Grubu yanı sıra Şevval sam da konserler vericek.

Ekrem İmamoğlu Açıkladı

Çok sık görüştükleri ifade edilirken Athena haricinde şevval sam,da konser vericek.

Mansur Yavaş ise Sosyal Medya Üzerinden paylaştı

Ankara büyükşehir belediye başkanı mansur yavaş sosyal medya üzerinden attığı mesajda Athena gökhan konserini duyurmuş oldu.

Bayram Coşkusunu herkesi davet ederek kutlayacaklarını aktardı.

Athena Grubu ilk konseri Ankara,da başlıyacak

Ankara konseri 20:30,da başlıyacak olan Gökhan ve ekibi bir nevi konser Trafiğine girmiş olacak ankara konseri bitince ,

İstanbul yolculuğu başlıyacak.