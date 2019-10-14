Acun ölümden döndü

Hayatını her daim yeni başarılar ile taçlandıran ünlü televizyon programcısı Acun ılıcalı ölümden döndü.

Kendisini ilk ziyarete gelen ve soran yakın dostları çok üzgündüler .

Kazadan kurtumasını kendisi bile mucize olarak yorumladı .

Hayatı boyunca her daim ilerlemeyi başaran ünlü televiyoncu azrailden yanada kısmetli çıktı ,

Kazanın nedeni ise son model arabasının lastiği patlaması sonucu gerçekleştiğini aktardı,

Büyük geçmiş olsun .