Acun ölümden döndü

Ünlü Televizyon programcısı acun ılıcalı az daha hayatını kaybeden ünlülerden olacaktı.

MAGAZİN 14.10.2019, 14:23
Acun ölümden döndü

Hayatını her daim yeni başarılar ile taçlandıran ünlü televizyon programcısı Acun ılıcalı ölümden döndü.

Kendisini ilk ziyarete gelen ve soran yakın dostları çok üzgündüler .

Kazadan kurtumasını kendisi bile mucize olarak yorumladı .

Hayatı boyunca her daim ilerlemeyi başaran ünlü televiyoncu azrailden yanada kısmetli çıktı ,

Kazanın nedeni ise son model arabasının lastiği patlaması sonucu gerçekleştiğini aktardı, 

Büyük geçmiş olsun .

#Acun Medya #Acun ılıcalı
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