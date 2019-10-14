Acun ölümden döndü
Ünlü Televizyon programcısı acun ılıcalı az daha hayatını kaybeden ünlülerden olacaktı.
MAGAZİN 14.10.2019, 14:23
Hayatını her daim yeni başarılar ile taçlandıran ünlü televizyon programcısı Acun ılıcalı ölümden döndü.
Kendisini ilk ziyarete gelen ve soran yakın dostları çok üzgündüler .
Kazadan kurtumasını kendisi bile mucize olarak yorumladı .
Hayatı boyunca her daim ilerlemeyi başaran ünlü televiyoncu azrailden yanada kısmetli çıktı ,
Kazanın nedeni ise son model arabasının lastiği patlaması sonucu gerçekleştiğini aktardı,
Büyük geçmiş olsun .