Mafya lideri Antalya’da yakalandı!

Sırbistan polisi tarafından aranan ve Antalya'da yakalanan Sırp mafya lideri sınır dışı edilecek.

Sırbistan polisi tarafından aranan, ‘Skaljari’ ismiyle bilinen Sırp mafyalideri J.V.‘nin Antalya’da olduğu bilgisi üzerine KOM Daire Başkanlığı Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Edinilen bilgiye göre, suç örgütü lideri Skaljarı 8 Eylül’de Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde lüks bir araca binmek istediği sırada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Skaljari yakalandığında polise gösterdiği pasaportun sahte olduğu tespit edildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Skaljari, Sırbistan’a sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: Ajanslar