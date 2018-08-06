Maduro'ya suikast düzenlenirken askerleri bakın ne yaptı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi.

Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı.

TÖRENDEKİ ASKERLER SAKLANACAK YER ARADI



Görüntülerde Maduro'nun saldırı anında korunduğu görülüyor ancak farklı bir açıdan olay anı izlendiğinde, törendeki askerlerin kaçıştığı ve arkasına bile bakmadığı görülüyor.



DEVLET TELEVİZYONU YAYINI KESTİ



Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı Maduro'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi.

"TİŞÖRT GİYEN ASKERLER" ÜSTLENDİ



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada düzenlenen saldırıda bomba yüklü drone'ları kullandığından şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Kaynak: Ajanslar