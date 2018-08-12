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12 Ağustos 2018 20:39 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2018 20:42

Maduro'dan şaşırtan ABD kararı: Kabul etti!

Maduro olayın ardından saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını dile getirmişti.

Maduro'dan şaşırtan ABD kararı: Kabul etti!

BBC'nin haberine göre, Maduro, geçen hafta kendisine yönelik suikast  girişiminin faillerini bulmak için FBI'ın, Venezuela'da inceleme yapmasına izin  verebileceğini açıkladı.

Suikast girişimiyle bağlantılı olduğunu düşündüğü kişilerin  Florida'ya, Peru'ya ve Kolombiya'ya kaçtığına inandığını ifade eden Maduro, "ABD  hükümeti, soruşturma için FBI'ın iş birliği önerisinde bulunur ya da iş birliği  önerisini teyit ederse bunu kabul ederim." diye konuştu.

YOK EDİLMELERİ GEREKİYOR

Maduro, çok sayıda Venezuelalı göçmenin yaşadığı ABD'nin Florida  eyaletinde, suikastin planlandığını öne sürdüğü "terör hücrelerinin" olduğunu ve  bunların yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Maduro, ayrıca, Peru hükümetine de ülkede yaşayan şüphelileri iade  etmesi çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen hafta cumartesi günü,  başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar  ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker  yaralanmıştı.

Maduro olayın ardından saldırganların ABD'de yaşayan Venezuelalı  muhalifler ve Kolombiya ile bağlantılı olduklarını dile getirmişti. 

Maduro, hafta içi bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada,  suikast girişiminin ardından tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında  Kolombiya'da sürgünde yaşayan eski Meclis Başkanı ve muhalefet lideri  Julio  Borges'ın bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürmüştü. Maduro, muhalif milletvekili  Juan Requesense'nin de şüpheliler arasında olduğunu ifade etmişti.

Suikast girişiminde yaralanan askerlerin şapkalarını da elinde tutan  Maduro, ABD ve Kolombiya'daki yetkililere gerekli delilleri sunacaklarını, bu  olayı düzenleyen ve finanse edenlerin yakalanması için iş birliklerini  isteyeceklerini kaydetmişti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta, Maduro'ya suikast  girişimine ilişkin Borges'in tutuklanmasına, Requesense'nin de yargılanmasına  karar vermişti.

Diğer yandan, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, geçen hafta,  Caracas'ta ABD'li üst düzey diplomat James Story ile bir araya gelerek ABD ile iş  birliği talep etmişti. Arreaza, ABD'nin iş birliği yapmayı kabul ettiğini ifade  etmişti.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mouduro


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