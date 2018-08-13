Madde bağımlısı olan adamın cesedi boş arazide bulundu

Gaziantep'te madde bağımlısı olan şahsın cansız bedeni boş bir arazide bulunurken ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.

Boş bir arazide bulunan cesedin iki çocuk babası olan Mecnur Altıparmak'a ait olduğu öğrenildi.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR



Gaziantep'te, cansız biçimde yerde yatan birini gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu cesedin 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak'a ait olduğu tespit edildi.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar bulundu. Uzun zamandır madde kullandığı ve bırakmak için mücadele ettiği belirlenen Mecnur Altıparmak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin nedeni araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar