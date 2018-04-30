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Macron'un eşinden şok: “Melania hapis hayatı yaşıyor”

Macron'un eşinden şok: “Melania hapis hayatı yaşıyor”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD'de geçirdikleri zamanla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li Frist Lady Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Dışarıya çıkamıyor. Ben aksine her gün Paris'te dışarı çıkarım" ifadesini kullandı.
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Dünya 30 Nisan 2018 - 11:02

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