Macron'dan Trump'ı kızdıracak hamle: İran'la ticarete devam!

Amerika Lideri Trump'ın İran'a yeniden ambargo uygulama kararından sonra Fransa, İranlı şirketlerin menfaatlerini koruyacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obamadöneminde İran ile yapılan anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.

Trump'ın bu açıklamasından sonra petrol fiyatlarında yükselme yaşandı.

Anlaşmada imzası bulunan Fransa'dan, Avrupalı şirketlere destek açıklaması geldi.

"ANLAŞMANIN TEŞVİK EDİCİ ETKİLERİNİ KORUMAK İÇİN..."

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin menfaatlerinin korunacağı bildirildi.



Açıklamada, "Amerikan yönetimi, Amerikan yaptırımlarının kademeli olarak 90 ya da 180 günlük bir geçiş dönemiyle, yeniden uygulamaya konulmasının öngörüldüğünü açıkladı. Şirketlerimizle teması sürdürerek onların çıkarlarını korumak ve savunmak için ve anlaşmanın teşvik edici etkilerini korumak için elimizden geleni yapacağız."ifadelerine yer verildi.

Amerika'nın ambargoları yeniden uygulama kararından sonra İran ile ticaret yapan birçok şirket endişeye kapılmıştı.

Kaynak: Ajanslar