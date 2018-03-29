Macron'dan terörist YPG'ye destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna başından bu yana sıcak bakmayan ve açıkça eleştirmekten kaçınmayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara’nın çok sert tepkisine neden olacak bir adım attı. Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti kabul eden Macron yaptığı açıklamada YPG'ye destek garantisi verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi programında, eski PYD Eş Başkanı olan Abdullah’ın yer aldığı heyetin ziyaretine ilişkin herhangi bir gündem maddesi bulunmuyor. Kuzey Suriye’den isimlerden oluşan heyette ‘Kadın Savunma Birlikleri’ (YPJ) Sözcüsü Nesrin Abdullah’ın da yer aldığı kaydediliyor.

Aysa ve Nesrin Abdullah, Elysee’de ilk kez ağırlanmıyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da 2015’te bu iki ismin de yer aldığı bir heyetle Elysee Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirmişti. Kürt kaynaklar; Kürt, Arap ve Suryani temsilcilerden oluşan Kuzey Suriye Heyeti’nin Macron ile yaklaşık bir saatlik bir görüşme yaptığının altını çizdi.

"TEMELSİZ AÇIKLAMALAR"

Macron, beş gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Afrin’deki durumdan endişe duyduğunu iletmişti. Görüşme sonrasında Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Macron, sivillerin insani yardıma tam erişiminin sağlanması ve önceliğin tamamen Fransa için ulusal güvenlik sorunu olan DEAŞ’a karşı mücadeleye verilmesi gerektiğinin altını çizdi” denilmişti. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ise Erdoğan’ın görüşmede, Afrin konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini belirtmişlerdi.

MENBİÇ’E FRANSIZ ASKERİ

Görüşmede Fransız askeri yetkililerin de yer aldığı belirtiliyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransa, Menbiç’e asker göndermeye hazırlanıyor. Fransız askerlerinin bölgedeki Amerikan birlikleriyle koordinasyon içinde hareket edeceği belirtiliyor. Fransız özel birliklerinin de bölgede destek amaçlı konuşlandırılması gündemde.

Fransa'dan gelen asker gönderileceği yönündeki haberin ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çok yakında çekileceklerini açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

YPG'YE DESTEK GARANTİSİ

Macron yaptığı açıklamada ise terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdiklerini belirtti. Macron "DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" ifadelerini de kullandı.

Le Figaro'da yer alan habere göre, Fransa ve ABD, YPG'ye destek konusunda anlaştı. Fransa, Türkiye'nin Suriye'de daha fazla ilerlememesi amacıyla YPG'ye destek için Menbiç'e asker gönderiyor.

Yine habere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmak için yetkilendirildi.

Kaynak: AA