Macron'dan şaşırtan ABD çıkışı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Avrupa Birliği savunması ABD’ye bağımlı olmamalı" ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini artırmak için yeni öneriler getirebileceğini belirterek artık bu konuda Avrupa'nın ABD'ye güvenmesinin sonlanması gerektiğini savundu.

Macron "Avrupa artık güvenliği konusunda ABD'ye yaslanamaz. Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak bizim işimiz" dedi.

MACRON: YENİ İTTİFAKLAR KURMALIYIZ

Bu konudaki önerilerini gelecek aylarda açıklayacağını da belirten Macron "Rusya dahil tüm Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimiz konusunda kapsamlı bir gözden geçirme başlatmayı istiyorum" dedi.

AB'de reform çabalarının artmasını isteyen Macron "Yeni inisiyatifler almalı, yeni ittifaklar kurmalıyız" diye konuştu.

MACRON: TÜRKİYE VE RUSYA İLE STRATEJİK ORTAKLIK İNŞA ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Macron ayrıca Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık inşa edilmesine ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'nın siber güvenlik, kimyasal silahlar ve uzay güvenliği konularında Rusya ile diyalog başlatması gerektiğini de kaydetti.

ALMANYA'DAN ABD'YE TEPKİ

Türkiye'yi ziyarete hazırlanan Almanya Dışişleri Bakanı, ABD'yle ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Heiko Maas, ABD'nin Rusya, Türkiye, Çin ve diğer önemli ekonomik partnerlere yönelik yaptırımlarına Avrupa'nın tepki göstermesi çağrısı yaptı.

Alman haber ajansı DPA'ya demeç veren Maas, "Washington, Avrupa ve Almanya'yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi konusunda Avrupa ülkelerini kışkırtıyor. Rusya, Türkiye, Çin'e uygulanan ve belki de gelecekte bir başka önemli ticari partnerimize uygulanabilecek son derece plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" dedi.

Kaynak: Ajanslar