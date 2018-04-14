Macron'dan kritik Suriye açıklaması!

Fransa'nın Başbakanı Macron, Paris'ten, ABD'nin başlattığı harekat için, "7 Nisan'da çizgi aşıldı. Müdahale mecburdu" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de ABD ve İngiltere ile ortak gerçekleştirdikleri operasyonun, rejimin kimyasal tesislerine yönelik olduğunu belirtti.

Gündem 14 Nisan 2018 08:35 Suriye saldırısına Ankara'dan ilk tepkiDışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada," Kimyasal saldırıların tekrarı olmamalı. İnsanlığın vicdanına tercüme olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."sözlerine yer verildi.

"KİMYASAL TESİSLER VURULDU"

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Macron, saldırıda ne tür mühimmat veya silah kullanıldığı ile hangi tesislerin hedeflendiğine ilişkin detay vermedi.

Gündem 14 Nisan 2018 09:05 İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...

Kaynak: Ajanslar