Macron'dan flaş Suriye açıklaması! "Kanıtımız var"

Macron yaptığı açıklamada Esed'in kimyasal silah kullandığına dair kanıtımız var dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin Duma kentinde 78 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına neden olan kimyasal silah saldırısı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Macron, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtımız var. Kanıtlar doğrulanırsa Suriye'ye saldırıya karar verilecek" dedi.

Kimyasal Silahları Cezalandırma Örgütü'nün hafta sonu araştırma için bölgeye gitmesinden ve rapor vermesinden önce Macron'un yaptığı açıklama, ABD ile mutabık olduklarını gösterdi.

Macron, zamanı geldiğinde Suriye'yi vurmak için karar alacaklarını belirtti.

Kaynak: Ajanslar