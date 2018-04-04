Macron'a protesto! Fransa karıştı

Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden işçiler sokağa döküldü.

Fransa’da, Cumhurbaşkanı Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden, başta demir yolu çalışanları olmak üzere, hava yolu ulaşımı, elektrik ve gaz idaresinde çalışanlar, 3 ay boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen bir grev başlattı.

SOKAKLAR KARIŞTI

Protestolara temizlik işçilerinin de dahil olması ile grevin etkisi giderek büyüdü. Fransız polisi ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

BAYILANLAR OLDU

Paris'te her gün milyonlarca kişinin kullandığı metro ve trenlerde de, grev sebebiyle izdiham yaşandı. Bazı yolcular yaşadıkları zorulukları şöyle anlattı:

"Şu an yolcular resmen rehin alınmış durumda. Sosyal hakları için mücadele etmelerini anlayabilirim ama bu şartlarda olmaz.""Çok zorluklar yaşadık, trenin içi o kadar kalabalıktı ki, bayılanlar oldu, acil durumu butonuna bastılar. Hayatımda böyle bir şey görmedim."

Dünya 04 Nisan 2018 08:57 "Bu iki kişi neredeyse arkadaş oldu"Almanların devlet televizyonunda, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkinin gidişatının şaşkınlık yarattığı söylendi.

Kaynak: Ajanslar