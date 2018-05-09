Macron 'Ruhani' ile telefonda nükleer anlaşmayı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü.

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Açıklama üzerine birçok ülkeden tepkiler geldi. Başta İngiltere, Fransa ve Almanya Amerika'nın kararından üzgün olduklarını açıkladı.

Bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'lı mevkidaşı Hasan Ruhani ile nükleer anlaşmayı konuştu. Macron, "İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek istiyoruz. İran da nükleer anlaşmaya sadık kalmalı." dedi.

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Kaynak: Ajanslar