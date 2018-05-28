Macron kahraman gence vatandaşlık verdi!

Macron kısa süre önce yaptığı açıklamada, kahraman gence Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.



Fransa'nın başkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceği bildirildi.

SARAY'DA AĞIRLANDI

Sokaklarda yaşayan ve Fransa'da kaçak göçmen olarak bulunan Gassama, sosyal medyada "kahraman" olarak ilan edildi. Bir anda tüm dünyada manşetlere çıkan Malili genç, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'na davet edildi.



VATANDAŞLIK VE İŞ İMKANI VERİLDİ

Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi. Macron, cesaret madalyası verilen Gassama'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.

"ÇOK DÜŞÜNMEDİM, HEMEN TIRMANDIM VE ONU KURTARDIM"

Bir binanın önündeki kalabalığı, daha sonra da balkondan sarkan çocuğu gördüğünü anlatan Gassama, "Çok düşünmedim, hemen tırmandım ve onu kurtardım. Çocuğa neden böyle bir şey yaptığını sordum ama cevap vermedi." ifadelerini kullandı. Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

Kaynak: ajanslar