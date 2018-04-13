Macron ile Putin Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Macron'un Putin'e, "Suriye'ye barış gelmesi için Rusya'yla diyaloğa hazırız" dediği aktarıldı.

Fransız liderin ayrıca Putin'e BMGK'da kimyasal silah tasarısının Rusya'nın oyuyla veto edilmesinin üzücü olduğunu söylediği de belirtildi.