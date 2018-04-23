Kocaman maçın kaldığı yerden oynanmasını istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, Antalyaspor maçını değerlendiriken, hafta arasında yarıda kalan derbi ve yaşananlar hakkında da konuştu.

"SAHADAN ÇEKİLEN TARAF BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili konuşan Kocaman, maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylerken ''Hiç tartışmasız maçın kalan tarafının oynanmasını istiyoruz. Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakemler sahada. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum hükmen galibiyet gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çok net, maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor. Beşiktaş zaten finali kalan dakikalarda da alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada. Yani akılsız bir insan değiliz. Bir şeyler oldu. Sanki maçı tatil etmek isteyen korner direklerinin oraya oturmuş taraftar gruplarıydı. Sonra istenmeyen olayların olduğu ana kadar. Sahanın içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. Akıllıca olan şey maçın kalan kısmının oynanması. Son derece akıllı ve mantıklı, doğru çözüm bu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

"ESAS PROVOKASYON BUNLAR"

Aykut Kocaman, bu tip olayların sadece kendi sahalarında yaşanmadığını söyledi ve ''Maçı öne çıkarak bir durum olmadı. Maçın bitirilememesinin nedenlerinin konuşulması kadar doğal bir şey yok. Sahalarda görmek istemediğimiz şeyler. Ama diğer taraftan olmayan şeylerin de olmuş gibi gösterilmesi son derece ayıp. Ve esas provokasyon da bunlar. Hiçbir canlıya bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama bunlar sadece Fenerbahçe Stadı'nda yanlış değil. Beşiktaş Stadı'nda da Galatasaray Stadı'nda da yanlış. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. Tepkimiz buna'' dedi.

Antalyaspor maçını da değerlendiren Kocaman ''İki golü bulduk. Ondan sonraki süreç yine 3. golü aradık. Golü de attık ama şanssız bir hakem kararı. Gördüğüm kadarıyla çok net bir pozisyon. Tam Antalya oyundan düşecekken. Sonrasında oyunun kontrolünü rakibe vermeye başladık. Topun kullanımından vazgeçmemizden kaynaklı kontrolü Antalya'ya verdik. Kaygıyı oyunu çok oynuyoruz. İkinci yarıda topu oyunda kalma süresini arttırmak ve rakibe sahamızda patron olduğumuzu göstermekti. Yapmamız gerekeni yapmaya başladık. Bunun sonucunda Antalya ilk yarıdaki etkinliğinden çıkmaya başladı. Rakiibn de açık şekilde oynadığı maçta yakaladığımız fırsatlardan birkaç tanesini daha değerlendirebilirdik. Bu olası eşitliklerde çok çok işimize yarayacak durumlardan bir tanesi'' şeklinde konuştu.

Taraftara da teşekkür eden Kocaman ''Fenerbahçe adına konuşuyorum. Bugün stadı doldurmasa da sahayı biz de buradayız diye dolduran bir seyircimiz var. Sezon içinde görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektirikti. Onlar da bugün formdaydılar. Umarım devam ederler'' dedi.

Kaynak: AA