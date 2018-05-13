Maçın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Basit hatalar yaparsanız müsabakayı kazanamazsınız." dedi.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, aylarca inanılmaz bir mücadele verdiklerini aktararak, "Tüm futbolcularımı kutluyorum. Onlar da üzülüyorlar. Basit hatalar yaparsanız müsabakayı kazanamazsınız. Rakip ne kadar eksik olursa olsun yine de önemli futbolculardan kurulu takım. Üç puanı almak istedik ama olmadı." diye konuştu.

"Futbolcularımız her müsabakaya final niteliğinde çıkıyor" diyen Buz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Taktiksel anlamda doğruları yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş’ı iyi kilitledik ve 1-0 da öne geçtik. Ceyhun Gülselam’ın bir pozisyonu da vardı. İçeride mi dışarıda mı bilmiyorum ama 2-0 öne geçebilirdik. İyi götürdüğümüz müsabakayı maalesef ikinci yarıda beş dakika içerisinde yediğimiz çok basit iki tane golden sonra kaybettik. Böyle bir müsabakayı geri çevirmek kolay değil. İkinci golü de yan toptan zaafımızdan yedik. Futbolcularımız yine maça devam etti. İnandılar ve mücadele ettiler. Serdar'ın golü vardı. Biz 1-1’den sonra yine öne geçebilirdik. Beraberliği yakaladıktan sonra tekrar bir yan topta üçüncü golü yedik. Umar'ın pozisyonunda top çizgiyi geçmemiş."

Spor 13 Mayıs 2018 22:58 Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş açıklama yaptıpor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamada bulundu.

Futbolcuların yüreğini ortaya koyduğunu anlatan teknik direktör Buz, "Eksiklerden bahsedildi ama bizim takımımızda da çok eksik vardı. Maalesef bu önemli müsabakayı kaybettik. Çok üzgünüz. Aylarca inanılmaz mücadele ediyoruz. Umudumuz devam edecek mi etmeyecek mi? Yarınki müsabakaya bakacağız. Durumumuz o müsabakada belli olacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Teleset Mobilya Akhisarspor yarın Kayserispor ile oynayacağı maçtan bir puan alması durumunda başkent ekibi küme düşecek.

Kaynak: AA