Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kazanmış da olsak Beşiktaş'tan beklenen birinciliği sağlayamayacağımız için üzgünüz." dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

"Anneler bir çiçektir. Mis gibi kokuyorlar." diyen Güneş, "Başımızın taçı, evimizin kraliçesi. Aynı zamanda sıkıştığımız zaman sabrı, hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyetiyle bize moral ve güven veren annelerimiz her zaman yanımızda olduğu zaman hayata başka gözle bakıyoruz. Tabii biz annemizi kaybettik. Yaşayan anneler için söylüyorum; eşimin, kızımın, herkesin anneleri gününü kutluyorum. Anneler Günü'nü kutlarken herkesin mutluluğunu istediğimizi söylemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Güneş, futbolun bir oyun olduğunu belirterek, "Ama oyunun agresif tarafı fazla ön plana çıkınca, bir de ticari boyutu büyüdükçe biraz kavga, gerginlik boyutu fazla oluyor." yorumunu yaptı.

Osmanlıspor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün iyi oynayıp kazanmak istedik. Ama oyuna gol yiyerek başladık. İlk yarıda özellikle hücumda etkinliğimiz olmadı. Pozisyonumuz yok denilecek kadar azdı. Hatta yok diyebiliriz. Rakip, savunmada kontrollü oynamaya çalışırken hem gol yedik hem de az da olsa pozisyon verdik. Kötü bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıya gollerle başladık, 2-1 öne geçtik. Ama yine beklenmeyen bir gol, bireysel hatalardan yediğimiz bir gol var. Ama sonuç olarak kazandık. Oyunun içerisinde eksik oynayan arkadaşlar da istekli olanlar da vardı."

Spor 13 Mayıs 2018 22:54 Maçın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz açıklama yaptı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor'a geçmiş olsun dileklerini ileten tecrübeli teknik adam, "Onlar özellikle ilk bölümde, ikinci yarının belli bölümlerinde istekliydiler ama yeterli olmadı. Onlara da son maçta başarılar diliyorum. Biz de son maçımızı Demir Grup Sivasspor ile oynayıp ligi bitireceğiz. Bugün kazanmış da olsak Beşiktaş'tan beklenen birinciliği sağlayamayacağımız için üzgünüz. Geçen hafta onunla da ilgili düşüncemi söyledim zaten. Yeni bir şey yok. Yeni bir şey olursa hafta içinde konuşuruz. Belki toplantı yaparız. İnşallah, hiçbir olumsuzluk, gerginlik olmadan maçları bitiririz. Bizim için birincilik dışındaki her sonuça olumsuz olarak bakıyoruz." diye konuştu.