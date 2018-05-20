Macadamia yağı nedir? Nerelerde kullanılır?

İnsanlar tarafından yararları pek bilinmeyen Macadamia yağını sizin için araştırdık. Peki Macadamia yağı nedir? nerelerde kullanılır? İşte haberimizde....

İnsanlar tarafından kendi ve yararı pek bilinmeyen macadamia yağı birçok rahatsızlığa şifa olması dolayısıyla dikkat çekiyor. En çarpıcı özelliği ise meyvelerde bile bulunmayan palmitoleik asit içermesi. Peki Macadamia yağı nedir? nerelerde kullanılır? Haberimizin devamında...

Macadamia yağı nedir?

Macadamia yağı, fındıktan elde edilen özüyle saçlardan yara izlerine kadar birçok rahatsızlığa şifa olan bir yağdır. Bu yağ; cadı fındığı yağı olarakta bilinir.. Macadamia isminde,daha çok ekvatoral iklimlerde ve Avustralya kıtasında bulunan, yaprak dökmeyen ve dört mevsim boyunca yemyeşil kalan bir fındık ağacının meyvesi olan cadı fındığından elde edilen yağ, cilt sorunları için bire birdir.

Birçok kozmetik ürünü; sivilce kremleri, cilt bakım setleri, yara izi ve leke izi gidericiler ve hatta bazı kozmetik ürünler ile ünlü markaların makyaj malzemeleri dahi ürünlerinin içinde malzeme olarak macadamia yağı bulundurmaktadır.

Macadamia fındığı, Türkiye’de üretilen fındıklara oranla farklı bir fındıktır. Daha yağlı yapısı ve daha büyük olması dolayısıyla dikkat çeker. Üretimi daha fazla olmakta olduğundan, satış fiyatları da ona göre düşmektedir. Yalnız bizim ülkemizde üretilmediğinden ve ihraç edilmesinden kaynaklı maaliyeti yükselmektedir.

Macadamia nerelerde kullanılır?

- Macadamia yağı saça uygulandığında saçın kuruma süresini kısaltır ve saçları besler. - Tüm gece ciltte bekletilen macadamia yağı, cildin nem ihtiyacının yüzde 90’ını karşılar ve cilde yumuşaklık kazandırır. - Diz ve dirseklere masaj yaparak uygulandığında cildi yumuşatır. Sert ve pürüzlü dirsek kısımlarını güzelleştirir. - Macadamia yağı ciltte oluşan yara izlerine, güneş yanıklarına ve güneş lekelerine iyi gelir. - Cilt kuruluğu nedeni ile oluşan çatlaklara ve tahrişlere karşı cildi besler ve onarır. Macadamia Yağının Saça Faydaları Kuru, ısıl işlem görmüş, boya ve açıcı gibi işlemlere tabi tutulmuş saçların yoğun beslenmesi, yumuşatılmasında, dolaşan saçlarda, elektriklenen saçlarda pürüzsüz, parlak ve yumuşaklık sağlar. Saça olan faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Macadamia yağı düzenli kullanıldığında saçların rengini, parlaklık ve derinliğini arttırır, ve yıpranmış saçları onarır. Yine düzenli kullanıldığında günümüz hayatın olumsuz şartlarını giderir ve yenileme çalışması yapar. Macademia yağı, saça düzenli uygulandığında kurutma süresini %40-50 azaltmaktadır Az miktarda nemli saçlı deri ve saç boylarına uygulanıp tahta bir tarak yardımı ile hem saçlı deriye hemde saç boylarına tarama yoluyla masaj yapılır

Kaynak: ajanshaber