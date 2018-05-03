Maç iptal! İşte Kadıköy'de yaşananlar

Beşiktaş, kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmadı. Maçın sonucuna TFF karar verecek. Hakem maçı iptal etti.

KADIKÖY'DE YAŞANANLAR...

20:45: Beşiktaş, kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Fenerbahçemaçına çıkmadı. Hakem maçı iptal etti. Maçın sonucuna TFF karar verecek.

20:36: Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakem heyeti ısınmak için sahaya çıkmaya gerek duymadı. Koridorda 15 dakikalık sürenin geçmesini bekleme kararı aldılar.

20:32: Fenerbahçe sahada ısınmaya devam ediyor. Hakem Mete Kalkavan'ın kararı bekleniyor artık...

20:20: Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Spor 03 Mayıs 2018 20:38 Kocaman: "Böyle elemek yerine elenmek isterdim"Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın maça çıkmamasıyla ilgili, "Bu yaşadığım duyguya oynayarak elenmeyi tercih ederdim" açıklamasında bulundu.



20:12: Beşiktaş, resmi kaynaklarından Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edildiğinin bilgilerini paylaştı.

20:10: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler, şeref tribününde yerini aldı ve maç saatini bekliyor.

20:03: Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkıyor, stat hoparlöründen Fenerbahçe marşı çalınıyor.

20:01: Fenerbahçeli futbolcular, sahaya çıkış koridorunda eşofmanlarıyla bekliyor.

20:00: Ülker Stadı'nda zemin, maç oynanacak şekilde sulanıyor.

19:39: Fenerbahçe'nin maça devam edecek 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado.

19:30: Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması halinde Fenerbahçe, bugün yapmadığı antrenmanı Ülker Stadı'nda yapacak.

19:26: Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı.

19:15: Beşiktaş'ta akşam antrenmanı sona erdi, futbolcuların bir bölümü tesislerden çıkış yaptı.

19:09: Fenerbahçe kafilesi, stadyuma ulaştı.

19:02: Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yapıyor.

18:40: Hakem Mete Kalkavan, yardımcılarıyla birlikte zemini kontrol etmek için sahaya çıktı.

18:30: Fenerbahçe kafilesi, Samandıra'dan Beşiktaş maçı için Ülker Stadyumu'na yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, hakem Mete Kalkavan derbiyi iptal etme kararı aldı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı almıştı.

Karşılaşma için Fenerbahçe kafilesi stada gelirken, konuk ekip Beşiktaş statta bulunmadı.

Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı. Hakem Mete Kalkavan ile yardımcıları, saha zeminini inceleyerek maç öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi. Daha sonra maçın hakemleri içeri girerek iki takımın oyuncu listelerini bekledi.

Fenerbahçe takımı ısınmak için sahaya çıktı. Daha sonra maçın 4. hakemi Suat Arslanboğa sahaya çıkarak bir süre sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman'la görüştü. Bunun üzerine içeri giren futbolcular, bir süre sonra tekrar sahaya geldi.

Karşılaşmanın başlama saati olan 20.30'dan sonra hakemler 15 dakikalık bekleme süresine geçti. Beşiktaş'ın takım listesini hakemlere vermediği ve sahaya çıkmadığı kayıt altına alındı. Hakem Mete Kalkavan da bunun üzerine müsabakayı 20.45'te iptal ettiğini duyurdu.

Öte yandan, derbi için TFF'nin kararı uyarınca stada seyirci alınmadı. Sarı-lacivertli bir grup taraftar, stadın dışında tezahüratlar yaparak seslerini saha içine ulaştırdı.

- Kararı TFF verecek

Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbiyle ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

TFF Yönetim Kurulunun, derbiyle ilgili yapacağı açıklamayla kupada finale kalan ikinci takım belli olacak.

- Statü Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayıyor

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre siyah-beyazlı ekip bu durumda hükmen mağlup sayılacak.

Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

- Kupa finali Diyarbakır'da

Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.

Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray'ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu.

TFF'nin kararına göre Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi belirlenecek.

- Fenerbahçe'nin 17. finali olacak

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup etmesi durumunda Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselecek.

Fenerbahçe, kupayı geride kalan 56 sezonda 6 kez müzesine götürmüştü.

Sarı-lacivertliler, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

- Fenerbahçe antrenman yaptı

Beşiktaş'ın maça çıkmamasının ardından sarı-lacivertli takım Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Pazar günü Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hakem Mete Kalkavan'ın maçı iptal etmesinin ardından sarı-lacivertliler Bursaspor maçının ilk antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.

Kaynak: Ajanslar