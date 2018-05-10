Maç bitti! Şampiyon Akhisarspor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası final mücadelesinde Akhisarspor ile karşı karşıya geldi!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'la, Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi.

İLK GOL AKHİSAR'DAN GELDİ

Kupa finaline iyi başlayan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip ilk 15 dakikada baskılı oynamasına rağmen golü bulamadı. İlk 45 dakikalık dilimde tek gol ise Akhisarspor'dan geldi.

32. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Lopes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ege temsilcisi bu golle ilk yarıyı önde kapattı.

FERNANDAO MAÇA DENGE GETİRDİ

Fenerbahçe ikinci yarıya da iyi başlayan taraftı. Sarı-lacivertli ekip 56. dakikada Fernandao'nun kafa golüyle mücadelede beraberliği yakaladı. Karşılaşmaya denge geldikten sonra Fenerbahçe baskısını artırdı, Akhisarspor ise kontratı atakla gol aradı.

AKHİSAR KUPAYA UZANDI

1-1'den sonra oyunun kontrolü Fenerbahçe'de olsa da goller Akhisar'dan geldi. Önce 70. dakikada Muğdat'ın ortasında Sissoko skoru 2-1'e getirdi, ardından 80. dakikada Barbosa farkı 2'ye çıkardı.

86. dakikada Fenerbahçeli Josef'in golü maçın sonucunu belirledi. Sarı-lacivertli ekibi 3-2 yenen Akhisarspor Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Spor 10 Mayıs 2018 22:49 Kupasız geçen 4 yıl!Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 17 kez final oynayan Fenerbahçe, bu finallerin 11'ini kaybetti.

FENERBAHÇE'Yİ 3. KEZ YENDİLER

Bu sezon ligde oynanan iki maçta da Fenerbahçe'yi yenen Akhisarspor, kupa finalinde de rakibini mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, gelecek yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Kaynak: AA