Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Şarkıcı Mabel Matiz'in, 'Ya Bu İşler Ne' isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddia edildi. Matiz, İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Matiz, 'Ya Bu İşler Ne' klibinde cebinden çıkarttığı dolarları etrafa saçtı.

Durum, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığını iddia eden bir vatandaş tarafından ihbar edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne giden Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını söyledi.

Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar