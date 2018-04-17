M. Fatih Çıtak'tan önemli açıklamalar

Çıtaklar Grubun Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Çıtak önemli açıklamalarda bulundu.

1- Bize kendinizden bahseder misiniz? Kurumunuz kaç yılında kuruldu, ne zamandır hizmet veriyorsunuz? / Çıtaklar Temizlik'in tarihçesi nedir?

1981’de İstanbul’da doğdum. Aslen Sinop ili Durağan ilçesindenim. İlkokul ve liseyi İstanbul, Kartal ilçesinde bitirdim. Yükseköğrenimimi Düzce Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yaptım. Evli ve 2’si erkek 1’i kız 3 çocuk babasıyım. 2010 yılından buyana TÜMSİAD çatısı altında çeşitli görevlerde yer aldım ve 2015 yılından bu yana Genç TÜMSİAD Genel Başkanlığı ve TÜMSİAD İcra Kurulu üyeliği görevlerini üstleniyorum. İstanbul Ticaret Odası Toptan Gıda ve Temizlik Ürünleri Meslek Komitesi üyesiyim. Kamu yararına çalışan uluslararası insani yardım derneği olan Beşir Derneği’nin Batı Afrika, Burkina Faso gönüllüsüyüm.

Bir aile şirketi olan firmamızı 1997 yılında babam ve amcam birlikte kurdular. Lise çağlarımdan bu yana ticari hayatın içeresindeyim ve hiç kopmadan şirketimizin bünyesindeki birimlerde aktif olarak çalıştım. 2011 yılından bu yana da şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktayım.

2- Verdiğiniz hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Firmamız temizlik sektörünün her alanında hizmet vermektedir. Büro- ofis temizliği, fabrika temizliği, dış cephe temizliği, inşaat sonrası temizliğinde profesyonel bir ekip ve son teknoloji ekipmanlar ile hizmet vermekteyiz.

Özellikle modern mimarinin getirdiği ve büyük şirketlerde iş merkezleri ve plazalarda kullanılan dış yüzey camlarını, çok katlı giydirme uygulanmış binaların temizlik işlerini profesyonel ekip ve ekipmanlar ile en iyi şekilde yapmaktayız. Bu tür binaların gerek yüksekliği gerekse temizliğinin zorluğu nedeniyle platform, vinç, sepet ve asansör gibi ek donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bina sahiplerinin hem bir temizlik ekibi hem de donanım sağlaması aynı anda zor, zahmetli ve riskli olduğu için bu tür ihtiyaç durumlarında, bina sahiplerinin özel talepleri de göz önüne alınarak tarafımızdan gereken ekipman ve donanım eksiksiz sağlanabilmekte, arzulanan kalitede temizlik ve hijyen sunulabilmektedir.

Çalışacağımız mekanın türüne göre temizliğin yöntem ve malzemelerinin seçimi konusunda duyarlı davranıyor, büyük fabrika ve meskenler içinde bu tavrımızı koruyoruz. Bu açıdan ister günlük ister tek defaya mahsus olmak üzere hizmet vermekteyiz.

Genel itibari ile fabrikalar gibi büyük üretim ve çalışma alanlarında ihtiyaç duyulsa da küçük ölçekli iş yerlerinde ve evlerde yapılan tadilat ya da inşaatların temizliği de son derece zahmetli olabiliyor. İster yıkım ister üretim olsun bütün tadilat ve inşaatların enkaz ve materyal temizliğini de yapıyoruz. Özellikle yeni taşındığınız ev ve ofisinizin temizliğe ihtiyaç duyduğu durumlarda alçı, kiremit ve taşların toparlanması, alanların dezenfekte edilmesi, zeminlerde kalan boya ve artıkların sökülmesi gibi konularda tüm İstanbul’da çalışmaktayız.

1997 yılından bu yana faaliyetlerini arttırarak sürdüren işletmemiz temizlik hizmetlerinin yanı sıra temizlik malzemeleri konusunda da ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, kalite standartları çerçevesinde satış hizmeti vermektedir. Dinamik yapımız ile oteller, hastaneler, restoranlar, gıda işletmeleri, fabrikalar, eğitim kurumları, ofisler, resmi kurumlar v.b. işletmeler için hizmet vermekteyiz. Kimyasal grubu, kağıt grubu, sarf malzeme gruplarının satışını yapmaktayız.

3- Çıtaklar Temizlik'i rakiplerine göre öne çıkaran özellikleri nedir?

Öncelikle hizmet odaklı çalışmaktayız. Hizmet verdiğimiz kurum ve kişileri bir müşteri olarak görmüyoruz, çözüm ortakları olmak istiyoruz. Bir nevi yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Çıtaklar Grup, bugüne dek yaptığı atılımlarla temizlik sektörüne ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıların haklı gururunu yaşamaya devam ediyor. Bugünü ve geleceği yakalamakta ısrarcı olan Çıtaklar Grup, dünya temizlik-hijyen teknolojileri ile alanında deneyimli ve uzman personelin birleşmesiyle doğdu. Kurulduğu ilk günden itibaren güvene ve dürüstlüğe verdiği öncelik sayesinde sektördeki yerini sağlamlaştırdı ve tanınan şirketlerinden biri haline geldi.

Değişimin tüketilebilir olduğunun bilincine vararak hizmet veren Çıtaklar Grup, bu bilinç ışığında sektörünün Türkiye ve dünyadaki gelişmelerini sürekli takip ederek kendisini yenilemekte, hizmet yelpazesini genişletmektedir.

Kaliteden güvenden taviz vermeden oluşturulan değerleri koruyarak, Sektör içerisinde yenilikleri oluşturan ve uygulayan bir marka olmak istiyoruz. Birikimlerimizi ve deneyimlerimizi kaybetmeden kurumsal gelişimimizin devamlılığını sağlamak istiyoruz.

4- Temizlik sektörü dışında bir sektörde aktif misiniz?

Yenilikçi ve girişimci anlayışı ile gıda ve turizm alanlarındaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Turizm sektöründe, 30 un üzerinde büyük araçla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmaktayız.

5- Kurumun geleceği için kısa ve orta vadeli planlarınız nelerdir?

Sektörde güven ve gururla büyüyerek, Devletimizin başlatmış olduğu ‘İstihdam Seferberliği‘ ne daha fazla katkıda

Kaynak: AjansHaber