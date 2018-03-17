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17 Mart 2018 17:33 | Son Güncelleme: 17 Mart 2018 17:35

Lunapark'ta Gondol kazası korkuttu

Gençlik Parkı'ndaki lunaparkta bulunan gondol, platforma çarptı.

Lunapark'ta Gondol kazası korkuttu

Lunaparktaki eğlence araçlarından gondolun platform demirine çarparak hasar gördüğü ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi, olay yerine sevk edildi.

Bu sırada gondolda bulunan 12 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Ancak büyük korku yaşayan bazı vatandaşların işletmeciden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gondolun bir ucuyla platformun parçalandığı kazada, ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: kazalunaparkankara


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