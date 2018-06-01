Lüks rezidansta dehşet yaşandı: "Adam bana takmış!"

Şule Çet, Ankara’da bulunan en lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek öldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Ankara’da en lüks plazalardan birinin 20. katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Şule Çet’in eğitim masraflarının bir kısmını karşılamak amacıyla Ç.A’nın da ortak olduğu iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

OFİSTE BULUŞMAK İÇİN RANDEVU VERMİŞ

Alınan bilgilere göre genç kız ofise sonradan ortak olan bir kişi tarafından işten atıldı. Ancak ofisin diğer ortağı ve Şule Çet’in asistanlığını yaptığı Ç.A, olayın ardından Çet’i arayarak, ‘Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz.’ diyerek 28 Mayıs 2018 tarihinde genç kızla randevulaştı. İkilinin 28 Mayıs günü Çankaya’da yer alan plazanın 20. katında buluştuğu öğrenilirken Şule Çet’in sabah saat 04.00 sularında plazanın 20. katından düşerek öldüğü bilgilerine ulaşıldı.



İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Polis ekiplerinin yaşanan olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmada, Şule Çet’in ev arkadaşının ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Genç kızın ev arkadaşı, Şule Çet’in gece saat 01.48 sularında kendisini aradığını ve ‘Şimdi ben içeri geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle.’ dediğini aktardı. Bu sözler üzerine Şule Çet’i aradığını söyleyen ev arkadaşı görüşmenin ardından saat 02.00 sularında Çet’ten kendisine, ‘Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim.’ şeklinde mesaj gönderdiğini iddia etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: ajanslar