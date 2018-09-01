Lüks aracın ön konsol kapağından uyuşturucu çıktı!

Bodrum'da operasyon düzenleyen polis ekipleri bir aracın teyp ve Klima kumandası bölümünün bulunduğu ön konsol kapağında uyuşturucu buldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. ikl operasyondan lüks otomobili arayan polis ekipleri, otomobilin elektronik aksamında zulalanmış uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu getiren şahıs kıs kıvrak yakalandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ



Mahkemeye çıkarılan her iki şahısta tutuklanarak Muğla ceza evine gönderildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 2 farklı bölgede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda bir aracı durduran polis ekipleri otomobilin teyip aksamının içerisinde uyuşturucu madde buldu. İkinci olayda ise İzmir’den Bodrum’a uyuşturucu getiren bir kişi yakalandı.

LÜKS OTOMOBİLLİ KURYE



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği lüks araç ile bir kişinin Bodrum’da uyuşturucu sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipleri M.N.P isimli şahsın kullandığı lüks otomobilli takibe aldı. Umurca mahallesinde kıstırılan M.N.P’nin aracında arama yaptı. Aracı didik didik arayan polis ekipleri teyp ve Klima kumandası bölümünün bulunduğu ön konsol kapağı kaldırmasıyla birlikte uyuşturucular ortaya çıktı.



Konsolun içerisinde satışa hazır halde 41 parça kokain, 10 parça scunk maddesi 16 adet uyuşturucu hap, çok sayıda mermi ve 6 bin 900 lira, 60 avro para ele geçirildi. Eş zamanlı evine de baskın yapan polisler aramalarda; hassas terazi, 1 adet scunk maddesi öğütmekte kullanılan öğütücü ve içerisinde adres buluna not defteri buldu. Göz altına alınan M.N.P adliyeye sevk edildi.

OTOBÜSTEN İNER İNMEZ YAKALANDI



Diğer operasyonda ise H.C.E'nin İzmir’de Bodrum’a uyuşturucu getirdiği istihbaratını alan polis ekipleri, Bodrum otogarında pusuya yattı. İzmir’den gelen otobüsten inen H.C.E polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında arama yapan polis ekipleri 64 adet uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 10 gram scunk maddesi ele geçirildi. Göz altına alınan M.C.E’de adliye ye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.N.P. ve H.C.E. tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar