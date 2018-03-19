Lübnan'da Türk Üniversiteleri Fuarı

Lübnan'ın başkenti Beyrut, beş yıl aradan sonra düzenlenen "Türk Üniversiteleri Fuarı"na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'den 8 üniversitenin katıldığı fuara eğitim almak istedikleri alanlarda kayıt yaptırmak isteyen Lübnanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite temsilcilerinin yanı sıra fuarda yer alan Lübnan'daki Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ali Itani, Türk üniversitelerindeki alanlar hakkında bilgi almak için 100'den fazla öğrencinin geldiğini söyledi.

Itani, "Öğrencilerin çoğu, mühendislik alanına ilgi gösteriyor. İkinci sırada ise diş hekimliği geliyor." dedi.

Fuarın, beş yıl aradan sonra yeniden düzenlendiğini hatırlatan Itani, "Fuarın, birkaç hafta sonra Cezayir'de daha sonra da 14 Arap ve Körfez ülkesinde düzenlenmesi planlanıyor." diye konuştu.

Itani, Türkiye'de üniversite eğitimi maliyetinin, tercih edilen alan ve üniversiteye göre yılda iki bin ilâ sekiz bin dolar arasında değiştiğini sözlerine ekledi.