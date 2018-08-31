Love bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katıldı!

Gomis'in ayrılığından sonra forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, siyah-beyazlı ekipten Vagner Love'ı kadrosuna kattı.

Gomis'in ayrılığından sonra forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, siyah-beyazlı ekipten Vagner Love'ı kadrosuna kattı.

LOVE, BEŞİKTAŞ'TAN BONSERVİSİNİ ALDI



Devre arasında Alanyaspor'dan alınan ve Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Brezilyalı golcü, alacaklarına karşılık siyah-beyazlı ekipten bonservisini aldı.

Golcü isimle her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a transfer için bedel ödemeyecek. Breziyalı golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Öte yandan Galatasaray'ın Love'ın dışında bir forvet daha alması bekleniyor. Transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.

Vagner Love Süper Lig kariyerinde forma giydiği 53 maçta 42 gole katkı yaptı (36 gol ve altı asist), 2016/17'nin başından bu yana Süper Lig'de Love'dan daha fazla gole katkı yapan bir isim yok.