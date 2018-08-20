Loris Karius resmen Beşiktaş'ta!

Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki file bekçisini 2 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar 2 yıllık kiralama bedeli için İngiliz kulübü Liverpool'a 2 milyon euro ödeyecek.

Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki file bekçisini 2 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar 2 yıllık kiralama bedeli için İngiliz kulübü Liverpool'a 2 milyon euro ödeyecek.

Loris Karius ise yıllık 1.4 milyon euro maaş alacak. Karius, yakın zamanda İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

KARİYERİ



Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı goller nedeniyle gözden düşen kalecinin yerine, sezon başında Roma'nın kalecisi Alisson Becker transfer edilmişti.