Londra'da açılan pankarta dikkat!

Terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi öncesinde 'tamam' pankartı ile gösteri düzenledi.

Erdoğan'ın İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"da May ile görüşmesi öncesinde, bina önünde toplanan bir grup terör örgütü yandaşı "tamam" yazılı pankart açtı.

ÖCALAN POSTERLERİ TAŞIDILAR

Türkiye ve Erdoğan aleyhine slogan atan grup, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıdı.

BİR TERÖR YANDAŞI, TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRDI

İngiliz polisinin çevrede aldığı geniş güvenlik önlemlerine karşı, bariyerleri aşan bir PKK yandaşı alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için bulunan Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

PKK, 2001'den bu yana İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunuyor. İngiliz yasalarına göre terör örgütü üyeleri 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

TÜRKİYE'DE GÜNLERCE TWİTTER'DA "TAMAM" KAMPANYASI YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "milletim tamam derse kenara çekiliriz" sözü üzerinden Türkiye'de bir takım çevreler Twitter'da günlerce "tamam" kampanyası yapmıştı.

Twitlerin büyük oranda ABD'den ve diğer bazı ülkelerden bot yazılımlar tarafından atıldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun yanı sıra muhalefetten isimler de 'tamam' tweetleri atmıştı.

Kaynak: Ajanslar