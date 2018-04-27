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27 Nisan 2018 17:16 | Son Güncelleme: 27 Nisan 2018 17:47

Londra merkezli gözlemevi açıkladı! "Büyük katliam"

Şam'da Esed rejiminin yaptığı saldırıda 36 kişinin öldüğü açıklandı.

Londra merkezli gözlemevi açıkladı!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları gözlemevi, Esed rejimi tarafından Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirilen saldırı sonucunda en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

 Suriye’nin başkenti Şam’da Esed rejimi tarafından saldırı gerçekleştirildiği DEAŞ'ın bulunduğu bölgelerde ilerleyişin devam ettiği bildirildi. Ölen 36 kişinin yarısından fazlasının çocuk olduğu, enkaz altında birçok kişinin bulunduğu açıklandı.

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: EsedSuriyeŞam


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