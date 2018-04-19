Liverpool - Roma maçı TRT 1'de

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı da TRT'de yaşanacak. 24 Nisan Salı günü oynanacak Liverpool - Roma maçı hangi kanalda, Liverpool - Roma maçı ne zaman, Liverpool - Roma maçı saat kaçta sorularını haberimizden öğrenebileceksiniz.

Bu sezon Devler Ligi'nde harikalar yaratan iki takımı buluşturan maçta İngiliz devi Liverpool, gururumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan'ın güçlü takımı Roma'yı ağırlayacak.

Bir önceki turda deplasmanda 4-1 yenildiği Barcelona'yı 3-0'lık flaş skorla devirerek büyük bir sürprize imza atan Cengiz Ünder'li Roma, Manchester City'yi iki maçta da yenerek yarı final biletini cebine koyan Muhammed Salah'lı Liverpool'a konuk olacak.

Bu muhteşem karşılaşmada kazanan kim olacak?

Anfield'da 24 Nisan Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final Liverpool-Roma mücadelesi saat 21.45'ten itibaren TRT1'de canlı yayınlanacak.