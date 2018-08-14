Liverpool, Salah'ı polise ihbar etti

West Ham United'la oynanan maçın ardından aracıyla evine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada videosu çekilen ve direksiyon başında telefonla uğraştığı görülen Mohamed Salah'ı, kulüp yönetimi polise ihbar etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah, West Ham United maçı sonrası evine giderken kırmızı ışıkta durduğu sırada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Mısırlı futbolcunun çekilen videolarda direksiyon başında olmasına rağmen elinde telefonla oynaması ise İngiliz kulübünü harekete geçirdi. Liverpool'un basın sözcüsü yerel basına yaptığı açıklamada İngiltere'de yasak olan bu eylemi gerçekleştiren Salah için polise bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Ajanslar