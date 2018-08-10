Liselere yerleştirmede ilk nakil dönemi için bugün son gün!

Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün sona erecek.

TERCİHLER NEREDEN YAPILIYOR?



Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

TERCİH LİSTELERİ



Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

17.00'DA TAMAMLANACAK



Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.

Kaynak: Ajanslar