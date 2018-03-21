Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. haftanın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde önümüzdeki 5 haftada oynanacak maçların programı belli oldu.

Ligde 27. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 1 Nisan Pazar günü yapılacak. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Medipol Başakşehir arasında 29. haftadaki karşılaşma ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Kaynak: AA