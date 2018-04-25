Lice'de terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bugün saat 17.38 sıralarında ilçenin Akçabudak köyü Hevsel mezrası sınırlarında bir grup teröristle temas sağlandığı bildirildi.

Çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralanan askerlerin bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine baş sağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.





