Libya’da çatışma sırasında 400 mahkum hapishaneden kaçtı

Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında süren çatışmalarda kaos büyüyor. Trablus’taki Ain Zara hapishanesinden 400 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Libya'nın Trablus kentinde bulunan Ain Zara hapishanesinden yaklaşık 400 mahkumun polis barikatını aşarak kaçtığı açıklandı. Mahkumların kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Hapishanenin bulunduğu güney Trablus'un geçen hafta içerisinde yoğun füze saldırısına uğradığı biliniyordu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin Olağanüstü Hal ilan etmesine karşın taraflar arasında çatışmalar henüz dinmiş durumda değil.



Dün ise Libya'nın güneyinde bulunan El Fallah kampına füze isabet ettiği açıklandı. Aktivist Emad Ergeha'na yaptığı açıklamada, füzenin isabet etmesi nedeniyle iki kişinin öldüğünü ve ikisi çocuk yedi kişinin ise yaralandığını belirtti. El Fallah kampı, 2011 yılında NATO güçleri ve eski Libya Lideri Kaddafi'nin güçleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle Tawergha kentini terk etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Ajanslar