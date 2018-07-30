LGS tercih sonuçları öğrencileri hayal kırıklığına uğrattı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve bir milyonu aşkın öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. Bunun ardından birçok öğrenci yüksek puanı ile istediği okula girememekten şikayetçi oldu.

TEOG yerine getirilen yeni sistem olan LGS bu yıl 2 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da bir milyonu aşkın öğrencinin sınava girmesiyle gerçekleşmişti. Yeni sistemle alakalı kafalarında soru işareti olan öğrenciler ve aileleri merakla sonuçları bekliyordu. Bugün LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖĞRENCİLER UMDUĞUNU BULAMADI

Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce öğrenci yeterli puan almasına rağmen istedikleri liseye yerleşemediği için hayal kırıklığına uğradı. Bunun üzerine öğrenciler ve aileleri Bakandan açıklama beklediklerini duyurdular.

TERCİHLERİN AÇIKLANMASININ ARDINDAN VERİLER AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığından, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8’inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemlerine dair açıklama yapıldı.

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME



Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılmıştır.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

YERLEŞTİRME VERİLERİ



Merkezi yerleştirme; toplam kontenjan 127 bin 480, boş kalan kontenjan 197, tercih yapan aday sayısı 437 bin 70, yerleşen aday sayısı 127 bin 283. Yerel yerleştirme; toplam kontenjan sayısı 1 milyon 141 bin 318, boş malan kontenjan 342 bin 392, tercih yapan aday sayısı 1 milyon 17 bin 891, yerleşen aday sayısı 798 bin 926, yerleşemeyen aday sayısı 91 bin 687.

252 ADAY İÇİN KONTENJAN ARTIRILDI



Yerel yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme yapıldığı, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 adayın ilgili okullara manuel yerleştirildiği ve işlemin sonlandırıldığı kaydedildi.

Bu 5 adayın hiç yerleşemeyen veya önceki durumda kontenjanı dolmamış olan okullara yerleşmiş adaylar olduğundan, yer değişikliğinden kaynaklı herhangi bir hak kaybı oluşmadığı ifade edildi.

Kaynak: AjansHaber