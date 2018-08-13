LGS nakil sonuçları açıklandı

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) 1. nakil sonuçları için bekleyiş sona erdi. Kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen veya herhangi bir liseye yerleşemeyen adayların başvurduğu 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı.

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları MEB tarafından açıklandı. Tercihler doğrultusunda bir okula yerleşemeyen öğrenciler ve ya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler cuma günü nakil tercih işlemlerini tamamlamıştı.

NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini cuma günü 17:00'da kadar yapabildi. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabildi. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

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Kaynak: Ajanslar