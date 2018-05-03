LG G7 fiyatı ne kadar? LG G7 özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor

LG G7 fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı teknoloji meraklıları merak ediyor. LG G7 özellikleri ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

LG G7 fiyatı ne kadar sorusu şimdiden teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor. LG'nin yeni amiral kasası olarak adlandırılan LG G7 kullanıcıların şimdiden ilgisini çekmeyi başardı. LG G7 özellikleri ile de amiral kasa olmayı hak eden bir ürün olarak kullanıcı karşısına çıkacak. LG G7 firması amiral kasa olarak nitelendirdiği telefonu resmi olarak tanıttı. Telefonun cihaz çentikli bir sahip olması cihazla ilgili daha önce gelen söylentileri doğruluyor. Bu cihazın içinde yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Firma yeni amiral gemisi telefonunu "akıllı telefonlarda üçüncü çağın başlangıcı" şeklinde tanımlıyor. LG G7 ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

LG G7 FİYATI NE KADAR?

LG G7 fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. LG'nin yeni amiral gemisi telefonu uzunca bir zamandır bekleniyordu. Merakla beklenen cihaz G7 ThinQ resmi olarak tanıtıldı. Telefonun fiyatı henüz firma tarafından açıklanmadı. Açıklandığında sizinle paylaşacağız.

LG G7 ÖZELLİKLERİ

Telefon, daha önce gelen söylentilerde de belirtildiği gibi, çentikli bir tasarıma sahip.



LG, G7 ThinQ'nun yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkacağını söylüyor. Hatta daha da ileri giderek, yeni amiral gemisi telefonunu "akıllı telefonlarda üçüncü çağın başlangıcı" şeklinde tanımlıyor.



G7 ThinQ, 6.1 inç büyüklüğünde QHD+ "Super Bright" LCD ekrana sahip. Bu çözünürlük, 3.120 x 1.440 piksel anlamına geliyor. Ekran, 1.000 nit parlaklık sunuyor.

Telefonun kalbinde, Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisi bulunuyor. 64GB dahili bellek sunan modelde 4GB RAM yer alırken, 128GB'lık model 6GB RAM ile geliyor. Arka yüzdeki iki kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip (f/1.6 ve f/1.9).Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel (f/1.9).

Boombox hoparlörlerin, rakip telefonlara göre çok daha iyi bir performans sunduğu söyleniyor. Mikrofonun ses algılama menzili ise, LG'nin açıklamasına göre bugüne dek görmediğimiz kadar fazla.

USB-C girişinin yanında, 3.5mm kulaklık girişi de G7 ThinQ'da kendine yer bulmuş. Telefonun bataryası 3.000mAh kapasiteye sahip ve telefon, kutusundan Android 8.0 ile çıkıyor.

LG, şimdilik telefonun fiyatı ya da ne zaman raflarda olacağı konusunda bir bilgi vermiş değil. Ama şurası bir gerçek; fiyat, G7 ThinQ'nun diğer amiral amiral gemisi telefonlara iyi bir alternatif olup olamayacağını belirleyecektir.

LG G7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.1 inç QHD+ Ekran (3120 x 1440)

Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti

4GB RAM (G7+ için 6GB RAM)

64GB Depolama Alanı (G7+ için 128GB)

8MP Ön Kamera

16MP Çift Arka Kamera

3000 mAh batarya

Android 8.0 Oreo

Kaynak: AjansHaber