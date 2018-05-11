Lenovo Z5 ne zaman çıkacak? Özellikleri ve fiyatı

Ünlü teknoloji firması Lenovo'nun yeni telefonu hakkında Lenovo Z5 ne zaman çıkacak sorusu sıkça soruluyor. Özellikleri ve fiyatına dair her şey Ajanshaber.com'da.

Lenovo firmasının yakın zamanda satışa sunmayı düşündüğü telefon bugün internette insanlar tarafından aranmaya devam ediyor. Lenovo Z5 ne zaman çıkacak sorusu teknoloji meraklıları tarafından merak ediliyor. Ekran kasa oranı yüzde 95 olarak duyurulan Lenovo'nun amiral gemisi bu telefon çerçevesiz akıllı telefon olma ünvanına oldukça yaklaşmış gözüküyor. İnsanlar bu sebeple bu amiral kasa telefonu merak ediyor. Lenovo Z5 özellikleri ile de kullanıcılara rahat bir kulalnım sunuyor. Lenovo firmasının yöneticisi Chang Cheng bu cihazın ekran kasa oranının yüzde 95 olduğunu açıklayarak herkesi heyecanlandırdı. Lenovo Z5 fiyatı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

LENOVO Z5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Lenovo amiral gemisi Lenovo Z5 ile ilgili detayları paylaşmaya başladı. İnsanlar Lenovo Z5 ne zaman çıkacak sorusunu şimdiden merak ediyor. Lenovo Z5 tanıtım tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Gelen tahminlere göre bu tarih 14 Haziran olacak.

EKRAN KASA ORANI YÜZDE 95 OLACAK



Lenovo amiral gemisi aşırı ince çerçevesi ve olmayan ekran çıkıntısı ile çerçevesiz akıllı telefon ünvanına oldukça yaklaşmış durumda. Lenovo yöneticisi Chang Cheng, akıllı telefonlarının ekran kasa oranının yaklaşık yüzde 95 olacağını açıklayarak heyecan yaratmayı başardı.

ŞİRKETİN YÖNETİCİSİ CHANG CHENG TELEFONUN TASARIMINA DAİR İPUÇLARI VERDİ



Son olarak Weibo üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım ile Cheng, akıllı telefonun tasarımına dair ipuçlarının yanı sıra modelin adının da kesinleşmesini sağladı. Ekranın alt ve üst tarafında mümkün olduğunca ince bir çerçeve bulunurken, ekran çıkıntısının olmaması da büyük avantaj sağlıyor. Ön tarafta gerçek anlamda uçtan uca bir ekrandan bahsediyoruz. Yanlarda ise görülebilir anten çizgileri bulunuyor. Bu da cihaz gövdesinin tamamen metal olacağına ve arka tarafta cam kullanılmayacağına işaret ediyor.





Kemik iletimi teknolojisi, ekranın titreşerek kullanıcının arayanları duymasını mümkün kılıyor. Bunun için telefonun kulağa bastırılması ise şart. Teknolojinin daha önce Sharp Aquos serisinde kullanıldığını da hatırlatalım.

SELFİE KAMERASI DİKKAT ÇEKİYOR

Selfie kamerası konusundaysa cihazda sadece tek bir ana kamera bulunabileceği ve bu kameranın çevrilebilir mekanizma ile ön kamera olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

LENOVO Z5 FİYATI

Firma henüz bu konuya bir açıklık getirmedi. Açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız.

Kaynak: AjansHaber