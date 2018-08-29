Lavrov'dan İdlib'deki militanlar için ilginç benzetme

Rusya, İdlib konusunda ABD ile temas halinde olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib'deki militanları iltihaplı bir çıbana benzetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İdlib konusunda AB ile temas halinde olduklarını söyledi.

ABD İLE TEMAS HALİNDELER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi mevkidaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki durumla ilgili ABD'yle temas halinde olduklarını söyledi.

''İLTİHAPLI BİR ÇIBAN''

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İdlib'teki militanları iltihaplı bir çıbana benzetti ve yok edilmeleri gerektiğini belirtti.

Rusya daha önce İdlib ve Afrin konusunda İran ve Türkiye'nin yanısıra Suriye hükümeti ve muhaliflerle de görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

Kaynak: Ajanslar