Lavrov'dan sert çıkış! ''Kabul edilemez''

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı 'yasadışı' ve 'kabul edilemez' olarak niteledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkesinde Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye saldırısının yasadışı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Batılı ülkelerin saldırıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan bilgiler dışında hiçbir dayanağı bulunmadığını iddia etti.

Kaynak: Ajanslar