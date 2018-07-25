Laos'ta baraj çöktü: Binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor

Güneydoğu Asya ülkelerinden olan Laos'ta, inşaat halindeki bir barajın çökmesi sonucunda binlerce kişi kaybolurken, şu ana kadar 19 kişinin cesedine ulaşıldı.

Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve binlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.

6 KÖY SULAR ALTINDA KALDI

Laos Haber Ajansı, Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü duyurdu.

Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve binlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNULDU



Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.



Baraj, ülkenin güneyindeki yoğun yağışlar ve selin ardından yıkıldı.

İnşaat projesinin yüklenicilerinden biri olan Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden Reuters Haber Ajansı'na yapılan açıklamada "barajın yakınlarındaki köylerde yaşayanların tahliye ve kurtarılmasına yardımcı olunmasının planlandığı" belirtildi.

Kaynak: Ajanslar