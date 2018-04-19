La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! Yeni sezon ne zaman?

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen İspanya yapımı dizi La Casa De Papel'in 3. sezon tarihi Netflix’in resmi hesabından duyuruldu. Türkiye’ye özel tanıtım videosuyla büyük ses getiren La Casa De Papel'in 3. sezonu ne zaman başlayacak?

La Casa De Papel ‘den beklenen haber geldi. Dünya çapında büyük bir ilgi gören soygun dizisi La Casa De Papel'in devam edeceği resmi olarak açıklandı. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores’ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel ‘in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu. Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.

La Casa de Papel 3. sezon ne zaman?

Netflix Türkiye'nin resmi twitter hesabından paylaşılan ve La Casa de Papel oyuncularının seyirciye seslendiği video da dizinin 3. sezonunun 2019 yılında hayranlarıyla buluşacağı müjdelendi.

La Casa de Papel dizisinin konusu nedir?

İspanyol TV kanalı Antena 3‘te yayınlanan dizi İspanya sınırlarını aşarak dünya tarafından ilgi ile takip ediliyor. Konusu ile heyecan dolu dakikalar yaşanan dizide kıyafetlerden, müziklerine kadar izleyiciden tam not aldı. Oyuncu kadrosu ise bütün detaylarında olduğu gibi harika bir iş çıkarmış. La Casa De Papel'in her detayında ayrı bir gizem yer alıyor. Gizem dizinin 8 ana karakterinin adlarına kadar yansımış ve gerçek adları yerine şehir isimlerini kullanıyorlar.

La Casa De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış kişileri bir araya getirir.Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Plan yapıldı ama hayatın içerisinde planlamadıkları ayrıntılar ile karşı karşıya geliyorlar.

Bir diğer merak edilen soru ise dizinin karakterleri ve canlandıran oyuncuları. Profersörün bir araya getirdiği 8 kişi dizinin takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor.

2. SEZON NASIL SONLANMIŞTI?

İspanyol Kraliyet Darphanesi soygununu ele alan La Casa De Papel, Profesör ve ekibinin kurduğu planın başarıyla tamamlanmasının ardından final yapmıştı. Finalde Raquel'in, Profesör'ün kendisine verdiği kartpostallardan yola çıkarak koordinatlara ulaşması ve Profesörü bulması, akıllarda 3. sezon yayınlanacak mı sorusunu getirmişti.

TÜRKİYE'YE ÖZEL FRAGMANI ÇOK KONUŞULMUŞTU

La Casa De Papel'in Türkiye tarafından çekilmiş İstanbul temalı fragmanı yayınlandı. İstanbul'un tarihinin bir parçası olan Galata Kulesi’nin de olduğu görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan La Casa de Papel’i izliyor. Galata Kulesi'nin görüntüsüyle başlayan fragman, karakterin çay içmesi ve çarşıyı dolaşmasıyla devam ediyor. İstanbul'un birçok güzelliği anlatılıyor. Görüntülerde insanların önlerindeki telefon ya da bilgisayardan bu diziyi izliyor.

DİZİDE YER ALAN KARAKTERLER

Profesör; Planı uygulamak için her detay üzerinde çalışmış ve koordinasyon yeteneği ile dikkat çekiyor.

Tokyo; Azılı bir hırsız ve hayatında 15 soyguna katılmış. Aynı zamanda da dizide aşk ilişkileri ile de damga vuruyor. Ayrıca dizinin hikayesini hep onun ağzından dinliyoruz.

Rio; Dizinin asi çocuğunu canladıran Rio, 6 yaşından beri kod yazan bir bilgisayar uzmanı. Sevdiği insanları hayatının merkezini alıyor.

Moskow;Hayatınında ailesinin önemi büyük ama ailesi istediği gibi olmayınca en büyük varlığı olan oğlu için her şeyi yapıyor.

Denver; Moskova'nın oğlu. Hafif saf bir yapısını yanı sıra samimiyetiyle kendini sevdiriyor. Karaktere can veren Jaime Lorente mükemmel bir oyunculuk sergiliyor.

Berlin; Soygunun içerdeki beyni olan aynı zamanda liderlik özelliği ile dikkat çekerken Berlin'in tecrübeleri ile de sakin kalmayı başarabiliyor.

Nairobi; Dizinin bir diğer kadın karakteri ve dengesiz ama eğlenceli tavırları ile adından söz ettiriyor. Dram dolu hikayesi ile de izleyiciyi hüzünlendiriyor.

Helsinki ve Oslo; iki Sırp kuzen olarak dizide yer alıyorlar. Kendilerini verilen görevlere adıyorlar.

OYUNCULAR

Úrsula Corberó (Tokio)

Itziar Ituño (Raquel Murillo)

Álvaro Morte (The Professor)

Paco Tous (Moscow)

Alba Flores (Nairobi)

Miguel Herrán (Rio)

Pedro Alonso (Berlin)

Kiti Mánver (Raquel'in annesi)

Enrique Arce (Arturo Román)

María Pedraza (Alison Parker)

Anna Gras (Mercedes)

Fernando Soto (Ángel)

Darko Peric (Helsinki)

Juan Fernández (Coronel Prieto)

Jaime Lorente (Denver)

Fran Morcillo (Pablo)

Esther Acebo (Mónica Gaztambide)

Clara Alvarado (Ariadna)

Nasıl izlenir?

İspanyol kanalı Antena 3‘te, 1.sezon 9 bölüm, 2.sezon 6 bölüm olmak üzere toplam 15 bölümde yayınlandı. Netflix ise satın alarak normal süresi ortalama 60 dakika olan bölümlerini standartlarına çekerek 40-45 dakikalık bölümlere ayırıp 13 bölümlük bir 1.sezon ie izleyicilere sundu.

Kaynak: AjansHaber