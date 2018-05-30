KYK borçları silinecek mi? İşte son açıklamalar

KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı üniversitede mezun olmuş kişiler tarafından merak ediliyor. KYK borçları silinecek mi ile ilgili işte son açıklamalar...

Üniversite öğrenimi sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) geri ödemeli öğrenim kredisi ve harç kredisi alan kişiler şimdilerde bu borçlarla ilgili internette çeşitli araştırmalar yapıyor. KYK borçları Ön Lisans ya da Lisans eğitimleri bittikten bir süre sonra kişiler tarafından ödenmeye başlıyor. Son zamanlarda KYK'ya olan borçların silinmesi gündemde yer alıyor. Binlerce kişi şimdi KYK borçları silinecek mi sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ 27 Mart'ta kanun teklifi vermişti. Konu görüşülmek üzere 5 Nisan tarihinde ilgili komisyona ulaşmıştı. Peki KYK borçları silinecek mi? İşte tüm detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçları birçok öğrenci tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversiteden mezun olup katkı kredisi ve öğrenim kredisi alan kişiler bu borçların silinip silinmeyeceğini merak ediyor. KYK borçları Mart ayında CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın verdiği kanun teklifiyle gündeme gelmişti.





KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ SİLİNMESİYLE İLGİLİ TEKLİF SUNULDU

KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi. İşte o teklif metninin detayları;

"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır.

Kaynak: AjansHaber